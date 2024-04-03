США предупреждали об атаке именно на «Крокус Сити Холл»

США сообщили России о том, что концертный зал «Крокус Сити Холл» может стать потенциальной целью террористов более чем за две недели до нападения 22 марта.

Вашингтон передал Москве информацию о том, что «Крокус» может стать возможной мишенью для террористов за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте, пишет The Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Чиновники и эксперты, с которыми пообщались сотрудники газеты, полагают, что со стороны США было необычным донесение до России, которую американские власти считают противником, конкретной информации о потенциальной цели теракта. По их словам, этот шаг мог поставить под угрозу раскрытия источники разведданных.

Руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что ФСБ получила от властей США, предупреждение о возможном теракте, но эти сведения не были конкретными. «Информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», — сказал он.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы расстреливали людей и подожгли здание. Погибли 144 человека, 551 пострадал.