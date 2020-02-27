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Новосибирцы создали самые мощные в России бесперебойники для городов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НГТУ

Новосибирские инженеры создали самые мощные в России «умные» накопители энергии емкостью 8 мегаватт в час, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

Инженеры и ученые НГТУ завершают наладку самых мощных на территории СНГ накопителей энергии, сообщил руководитель проектов компании «Системы накопления энергии» (СНЭ, проект Роснано) Роман Фролов. Каждый из двух накопителей представляет собой набор из семи контейнеров длиной по 20 футов.

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До этого самые мощные системы накопления энергии, также произведенные СНЭ, располагались на гибридных энергетических установках в Туве, их суммарная емкость составляла около 1,5 мегаватта в час.

Применение сверхмощных накопителей обеспечит бесперебойное электроснабжение всего района, а в случае аварийного отключения или ремонтных работ система будет работать в автономном режиме до шести часов. Таким образом, станция обеспечит электроэнергией больницы, школы и детские сады.

«Система сама определяет, когда нужно запасать энергию, а когда включаться на ее отдачу, анализируя множество параметров потребления энергии. Фактически это автоматизированная система, которая исключает риск человеческой ошибки», — сказал технический руководитель разработки Сергей Харитонов.

В отличие от зарубежных аналогов, которые только накапливают и отдают энергию, разработка ученых НГТУ анализирует множество параметров, за счет чего может улучшать качество тока, а это значительно повышает срок службы электрооборудования.

Следующее поколение накопителей, испытания которых сейчас проходят в НГТУ, будет обладать элементами искусственного интеллекта, в частности, анализировать уровень освещенности на солнечной станции, чтобы автоматически подбирать оптимальный режим работы.

«Разработанные нами накопители повысят эффективность и надежность в электроснабжении потребителей, а также улучшат качество электрической энергии. Это позволит снизить износ электрических сетей и электрооборудования. Другая проблема, которую позволит решить накопитель, — обеспечение дополнительной электроэнергии во время пикового потребления», — сказал научный руководитель проекта Сергей Брованов.

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Топ комментариев

Иркут 69

Никто и не сомневался ни в цели этого "конституционного передела" ни в конечном итоге сего действа.......

Uynachalnica

Ну, ради этого и затевались все поправки! А потом еще пожизненно возглавлять ЦК Совет безопасности!

k2n

Да, вообщем-то, без разницы. Хоть 900, хоть 100900. Решение уже принято - Голосовать против.Не нужно...

WSG0600-164-164

Выберут одну, гарантирующую неприкосновенность, при любых неудачных экспериментах над населением.

Uynachalnica

Маловато будет! Вносить, так вносить, не менее 999 999 999.99 поправок! Иначе и начинать не надо было!...