Туристы сорвались со скалы Голубка под Красноярском

Турист погиб, сорвавшись со скалы Голубка в окрестностях Красноярска, его спутница получила тяжелые травмы, сообщило ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в понедельник днем в семи километрах от поселка Дачный под Красноярском.

Мужчина погиб, а пострадавшую женщину в очень тяжелом состоянии спустили с горы и передали медикам.

Скала Голубка получила свое название, так как со стороны напоминает профиль птицы, с ее вершины открывается живописный вид на Енисей. Голубка коварна, так как на нее легко подняться, но сложно спуститься.