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Новосибирский дом ветеранов проверят после данных об издевательствах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Новосибирский дом ветеранов

Прокуратура, Роспотребнадзор и другие ведомства проверят Новосибирский дом ветеранов после публикации информации об издевательствах над стариками.

Волонтер, которая приходила в Новосибирский дом ветеранов, рассказала «Тайге.инфо», что лежачих стариков привязывали колготками к кровати, в еде ползали тараканы, у людей отбирали вещи и деньги, их оскорбляли.

После публикации информации в Дом ветеранов нагрянула проверка из прокуратуры, Роспотребнадзора, Росзравнадзора и других ведомств. Они должны установить, кто виноват в издевательствах над беспомощными стариками.

Региональное министерство труда и социального развития, которому принадлежит дом ветеранов, отменило пресс-тур в учреждение. Ведомство уволило директора, проводит «мероприятия по обеспечению благоприятного морально-психологического климата», а также санитарную обработку помещения.

 

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