Новосибирский дом ветеранов проверят после данных об издевательствах

Прокуратура, Роспотребнадзор и другие ведомства проверят
Новосибирский дом ветеранов после публикации информации об издевательствах над
стариками.
Волонтер, которая приходила в Новосибирский дом ветеранов, рассказала «Тайге.инфо», что лежачих стариков привязывали колготками к кровати, в еде ползали тараканы, у людей отбирали вещи и деньги, их оскорбляли.
После публикации информации в Дом ветеранов нагрянула
проверка из прокуратуры, Роспотребнадзора, Росзравнадзора и других ведомств.
Они должны установить, кто виноват в издевательствах над беспомощными
стариками.
Региональное министерство труда и социального развития,
которому принадлежит дом ветеранов, отменило пресс-тур в учреждение. Ведомство уволило
директора, проводит «мероприятия по обеспечению благоприятного
морально-психологического климата», а также санитарную обработку помещения.