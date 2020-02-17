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Найден способ бесплатно обновить Windows 7

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Энтузиасты отыскали способ получать актуальные обновления Windows 7 после завершения срока поддержки. Для этого потребуется неофициальный патч.

Для полноценного использования системы придется установить программу BypassESU, которая скачает тестовое обновление KB4528069 и выполнит проверку системы. После этого можно удалить патч, Windows начнет скачивать официальные обновления самостоятельно.

Манипуляции приводят к тому, что Microsoft станет расценивать версию операционной системы пользователя как коммерческую, на которые обновления безопасности продолжают поступать по платной подписке, пишет немецкое издание DeskModder.

Способ трудно назвать легальным, однако Microsoft пока не закрывает уязвимость, оставляя пользователям возможность устанавливать новейшие обновления для «семерки» бесплатно. Авторы патча подчеркивают, что все манипуляции пользователи проводят на свой страх и риск.

Microsoft 14 января 2020 года прекратила поддержку Windows 7 и призвала переходить на «десятку». Пользователи Windows 7 после этого срока перестали получать обновления и техподдержку клиентов. При этом патчи для «семерки» выпускаются на коммерческой основе.

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