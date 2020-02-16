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Названы отличия Xiaomi Mi Band 5 от предшественника — Mi Band 4

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Эксперты ожидают выход нового фитнесс-браслета Mi Band 5 от Xiaomi к середине текущего года. Он получит ряд заметных преимуществ перед своим предшественником Mi Band 4, а именно новый дисплей и долгожданный чип NFC в глобальной версии.

По информации инсайдеров, Mi Band 5 получит 1,2-дюймовый цветной сенсорный дисплей с повышенной контрастностью для лучшей работы на Солнце. Экран будет иметь закаленное стекло с олеофобным покрытием для предотвращения быстрого загрязнения.

Обновится также «железо» гаджета. У него увеличиться память и он станет ощутимо быстрее работать. Соответственно появится аккумуляторная батарею повышенной емкости, которая также как у Mi Band 4 обеспечит примерно 20 дней автономной работы.

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Есть информация, что браслет будет иметь встроенное в ремешок зарядное устройство, а значит, отпадет необходимость использовать специальные адаптеры.

В Mi Band 5 реализуют режим дневного сна. Эта функция даст возможность владельцу вздремнуть 1-2 часа и проснуться бодрым: устройство предупредит о переходе в стадию глубокого сна.

Главной фишкой гаджета станет чип NFC. В Mi Band 4 популярная функция бесконтактных платежей работала только в китайской версии устройств. В Mi Band 5 она будет доступна и в глобальной версии.

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