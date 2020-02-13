Xiaomi представила новые флагманские смартфоны

Китайская компания Xiaomi представила новую линейку флагманских смартфонов Mi 10, презентация состоялась на официальной странице производители в соцсети Weibo.

На рынок выходят два смартфона: Mi 10 и Mi 10 Pro. Они получили процессоры Snapdragon 865, экраны AMOLED диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2340 х 1080 пикселей с поддержкой HDR10+. Гаджеты поддерживают технологию 5G.

Фронтальная 20-мегапиксельная камера поддерживает съемку видео с частотой 120 кадров в секунду. Основная камера Mi 10 получила основной модуль на 108 мегапикселей, широкоугольный на 13 мегапикселей, а также два дополнительных для создания эффекта боке.

В Mi 10 Pro есть 108-мегапиксельный основной модуль, 20-мегапиксельный широкоугольный объектив и два телеобъектива с мощным цифровым зумом 50Х. Устройства поддерживают запись видео в формате 8К.

Начальная версия Mi 10 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной будет стоить около 46 тысяч рублей. Mi 10 Pro в максимальной комплектации обойдется в 54 тысяч рублей. Продажи должны стартовать 18 февраля.