Пенсионерка из Томска добилась покровительства главы СК России

Глава СК РФ Александр Быстрыкин обещал разобраться с претензиями томской пенсионерки в адрес местных правоохранительных органов, а также вернул женщине тысячу рублей — на такую сумму ее ранее оштрафовали за оскорбление томского следователя.

«Александр Бастрыкин извинился передо мной за томского следователя Романа Айрапетова и вернул мне при всех тысячу рублей — штраф, который я заплатила за то, что по телефону назвала Айрапетова гнидой и козлом. Правда, сам Айрапетов отказался извиняться передо мной. Александр Бастрыкин дал поручение московским следователям разобраться в моем деле, и сейчас я жду приема», — рассказала ТВ2пенсионерка Римма Круць.

О проблемах пенсионерки стало известно, когда та вышла к зданию регионального СК на одиночный пикет, подожгла плакат, и загорелась сама. Так пожилая женщина хотела привлечь внимание к свой проблеме: несколько лет назад ее семья купила трактор с перебитыми номерами, теперь транспортом невозможно ни пользоваться, ни продать.