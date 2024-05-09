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Почувствовавшему себя плохо ветерану войны в Томске не дали воды

Источник:
Sibnet.ru
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Ветеран Великой Отечественной войны Федор Бондаренко
Фото: © vk.com/veteranbondarenko

Ветерану Великой Отечественной войны из Томска Федору Бондаренко стало плохо во время парада Победы, но один из чиновников не позволил передать ему воду — такой историей поделился ветеран в соцсетях.

«На этом коротком видео выгоняют с трибуны девушку, которая несла мне воды в самом начале парада… Заместитель мэра ее выгнал, и воды мне так никто и не принес, точнее, даже не смогли передать, потому что это портило «картинку для телевидения»», — написал 98-летний Бондаренко на своей странице в VK.

По его словам, все закончилось высоким давлением и обезвоживанием, к трибуне приезжала скорая. Сейчас ветеран лежит дома с температурой 38.

В томской мэрии после этого заявили, что на трибуну «во время мероприятия не допускаются посторонние люди из соображений безопасности».

«Вода была предложена всем ветеранам и стояла в коробках непосредственной на самой трибуне. Также на трибунах находились сотрудники, готовые откликнуться на любую просьбу ветеранов», — написали представители администрации Томска в комментариях к посту ветерана.

Федор Тимофеевич Бондаренко — известный томский общественный деятель, педагог. Родился 12 января 1926 года, на фронт ушел в 1944 году. Был назначен наводчиком противотанковой истребительной пушки 121-го отдельного гвардейского истребительного дивизиона. Осваивал полеты на аэростатах, которыми доставляли технику и людей на передовую, прыгал с парашютом. Участвовал в освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии.

После войны окончил Томский машиностроительный техникум, работал там преподавателем, заведующим вечерним отделением, заместителем директора.

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