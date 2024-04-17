ФСБ задержала двух жителей Томской области за финансирование ВСУ

Оперативники управления ФСБ по Томской области задержали двух местных жителей, по подозрению в перечислении денег на нужды Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба управления.

По версии следствия, задержанные переводили деньги на «платежные реквизиты в интересах Вооруженных сил Украины», передает ГТРК «Томск». Переводы денег контролировали украинские кураторы, они же вели переписку в закрытых группах социальных сетей

В отношении задержанных мужчин теперь расследуется уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса (государственная измена).

Максимальное наказание по статье о госизмене с весны 2023 года предусматривает пожизненное лишение свободы. Дела по этой статье обычно рассматриваются в закрытом порядке.