Пожар произошёл в здании правительства Хакасии

Здание правительства Хакасии загорелось в среду, во время пожара никто не пострадал, сообщается на официальном сайте региона.

Пожар произошел в среду в здании по адресу Щетинкина, 18 в Абакане на площади 20 квадратных метров. Задымление было на втором этаже, из здания эвакуировали порядка 160 человек. Эксперты устанавливают причины возгорания и обстоятельства произошедшего. Открытое горение ликвидировано, происходит проливка и разбор очага возгорания. Пострадавших нет.

В здании находятся региональные министерства, в том числе строительства и ЖКХ, а также Уполномоченный по правам человека в Республике, Общественная палата Хакасии и другие ведомства.