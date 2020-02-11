Момент гибели женщины на тюбе под колесами авто попал на видео

Момент гибели жительницы Иркутской области, катавшейся на тюбе и попавшей под колеса авто, запечатлел видеорегистратор. Женщина погибла на месте, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы регионального ГУ МВД.

В субботу, 8 февраля, около 17.00 по местному времени (12.00 мск) в пяти километрах от поселка Тетеринск Мамско-Чуйского района 55-летний водитель автомобиль Toyota Lite Ace на мягкой буксировке перевозил тюб, где находилась женщина.

«Мужчина и женщина были друзьями и занимались активным отдыхом. На дороге, по которой двигался водитель, есть небольшой поворот. В момент пресечения этой местности тюб выехал на полосу встречного движения, по которой ехал Mitsubishi Pajero», — сообщил представитель областного МВД.

Женщина погибла на месте. Позже выяснилось, что водитель Toyota был пьян. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы.

Водитель Mitsubishi Pajero находился за рулем без полиса ОСАГО. В отношении него также составлен протокол. Расследование уголовного дела продолжается, уточнил представитель пресс-службы.