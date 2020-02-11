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Глава Кузбасса объяснил снижение добычи угля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Кемеровской области

Снижение добычи угля в Кемеровской области связано с неповоротливостью предприятий, которые не успели перестроиться с европейского рынка на азиатский, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«У нас будут снижения по добыче в этом году. Несмотря на то, что мы понимали, что это происходит — тенденция на изменение рынка — мы на нее вовремя не отреагировали. Рынок плавно перетек из Европы в Азию, и стал там премиальный, а мы не успели под него подстроиться», — сказал Цивилев в интервью телеканалу «Россия-24».

Объемы добычи угля в регионе, на предприятия которого приходится около 60% всей российской угледобычи, по итогам 2019 года снизились на 1,7%.

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