Пользователей Windows 7 «лишили прав» на выключение компьютера

Пользователи Windows 7 столкнулись с очередной проблемой после завершения периода официальной поддержки — теперь при попытке выключить или перезагрузить ПК появляется сообщение об ошибке.

Сообщение гласит: «У вас нет прав на выключение этого компьютера». В результате пользователь не может выключить компьютер стандартным способом. Причины ошибки остаются неизвестными, пишет портал BleepingComputer.





Microsoft подтвердила наличие проблемы. Специалисты уже предположили, что ошибка может быть вызвана сбоем групповых политик или системы контроля учетных записей пользователей. Кроме этого, не исключено, что баг возник после финального обновления Windows 7.

Официальная поддержка Windows 7 завершилась 14 января, после этой даты операционная система перестала получать обновления. Однако Microsoft была вынуждена выпустить патч, который исправлял исчезновение «обоев» на рабочем столе.