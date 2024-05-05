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Военная операция на Украине
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Макрон выступил против ограничений в конфликте с Россией

Источник:
ТАСС
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Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что устанавливать какие-либо ограничения в конфронтации с Россией было бы проявлением слабости.

«Какая же слабость — априори устанавливать ограничения по отношению к такому противнику. Напротив, мы должны лишить его всякой видимости, поскольку именно это создает потенциал для сдерживания. Смысл стратегической двусмысленности заключается в том, чтобы ни о чем не рассказывать слишком подробно», — цитирует ТАСС слова Макрона, сказанные в интервью СМИ.

Президент Франции заявил, что Россия «стала дестабилизирующей державой, которая не ставит себе никаких стратегических ограничений».

Ранее Макрон допустил возможность рассмотрения вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если российские силы прорвут линию фронта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания Макрона очень опасной тенденцией.

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