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Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Томичка пожаловалась в соцсетях на авиакомпанию S7 и российское правительство за безразличное отношение к гражданам России из-за того она с молодым человеком не может вернуться в родную страну.

Девушка написала в Instagram, что она со своим спутником должны были улететь из аэропорта Филиппин до Гонконга 6 февраля, а оттуда уже на рейсе S7 вылететь в Новосибирск. 2 февраля пассажиры узнали, что все рейсы в Гонконг (Китай) отменили.

Когда томичи попросили у авиакомпании помочь вернуться на родину и предложить им другие варианты рейсов, им отказали, пообещав вернуть только деньги. На просьбу о помощи в посольстве РФ на Филиппинах они тоже получили отказ.

«С Филиппин эвакуацию мы не осуществляем летите в Китай, там очаг эпидемии, и оттуда звоните, вас, возможно, эвакуируют, а так билеты мы вам никакие покупать не будем, делайте сами что хотите», — приводит ответ посольства путешественница.

Молодым путешественникам пришлось взять билеты до Кореи, чтобы оттуда вылететь во Владивосток, потратив 80 тысяч сверх первичного варианта.

«Такого мы точно не ожидали. Конченое отношение авиакомпании, просто безразличие со стороны посольства РФ меня убило. Всем плевать на тебя. Где ты, и что с тобой», — возмутилась томичка.


Тема: Распространение китайского вируса
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