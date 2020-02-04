Сибиряки научат искусственный интеллект «отлавливать» утечку данных

Учёные Сибирского федерального университета разрабатывают самообучающуюся систему искусственного интеллекта, способную находить скрытую информацию, встроенную в различный медиаконтент в интернете, сообщает пресс-служба вуза.

«За последние десятилетия лавинообразно нарастает количество способов встроить секретное содержание в обычную картинку, включая уже готовое программное обеспечение. На сегодняшний день не существует единственного супералгоритма, который, как Супермен, мгновенно спасёт сеть от контента "с двойным дном". Но мы в СФУ разрабатываем один из возможных инструментов борьбы с такими изображениями», — рассказал доцент кафедры прикладной математики и компьютерной безопасности СФУ Алексей Шниперов.

Система построена по аналогии с человеческой иммунной системой и поэтому способна обнаруживать подозрительные для неё файлы, примерно, как наши клетки крови обнаруживают вирус или бактерию.

«Иммунная сеть», создающаяся красноярскими исследователями, равно как иммунитет человека не знает наверняка, с каким противником ей придётся столкнуться. Она не зацикливается на «бесполезных» признаках — размере или предмете, изображённом на картинке, но постоянно воспроизводит своего рода «антитела», отличающиеся друг от друга, чтобы с большей вероятностью детектировать «недоброкачественные» файлы, в которых может скрываться дополнительное содержимое.

«Разработанная система постоянно самообучается, безостановочно производя всё новые виды цифровых антител, каждое из которых представляет собой многомерное пространство специфических векторов-характеристик. Когда одно из них на удачу вдруг цепляет какой-то медиафайл, мы, как цифровые доктора, смотрим, что не так с этим файлом. Если антитело сработало правильно и сумело обнаружить скрытый контент в файле JPEG, например, то похожие на него цифровые антитела будут продуцироваться системой в больших количествах», — сказал Шниперов.

Ещё одно сходство с биологическим иммунитетом можно обнаружить в «прививках», которые разработчики делают разрабатываемой системе: в неё загружают определённое количество «недоброкачественных» файлов — это помогает системе выработать «приобретённый цифровой иммунитет», примерно, как вакцина от гриппа мобилизует защитные силы организма и защищает человека от вспышки сезонных заболеваний.

«Мы подошли к пределу технических возможностей нашего оборудования: требуются более мощные процессоры, чтобы "цифровой иммунитет" тренировался дальше. Следующим шагом станет перенос всех вычислений на тысячи специализированных процессоров, которые имеются в любом современном графическом адаптере или их объединениях», — сказал ученый.