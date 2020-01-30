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Военные взорвали 200 кг тротила на реке в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ЦВО

Военные взрывали лед на реке Чадан в Туве, из-за ее промерзания домам угрожает подтопление, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Военнослужащие ЦВО провели первые подрывы льда на реке Чадан в Туве. Работы проводятся для защиты домов и приусадебных участков в Чадане Дзун-Хемчикского района республики от подтопления. Опасность вызвана промерзанием русла реки и уходом ее воды в грунт.

После проведения инженерной разведки и расчета взрывчатых веществ саперы провели первые подрывы, разрушив ледовое поле площадью около 150 квадратных метров и использовав около 200 килограммов тротила. Всего в противопаводковых мероприятиях планируется применить около тонны тротила.

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