Военные взорвали 200 кг тротила на реке в Туве

Военные взрывали лед на реке Чадан в Туве, из-за ее промерзания домам угрожает подтопление, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Военнослужащие ЦВО провели первые подрывы льда на реке Чадан в Туве. Работы проводятся для защиты домов и приусадебных участков в Чадане Дзун-Хемчикского района республики от подтопления. Опасность вызвана промерзанием русла реки и уходом ее воды в грунт.

После проведения инженерной разведки и расчета взрывчатых веществ саперы провели первые подрывы, разрушив ледовое поле площадью около 150 квадратных метров и использовав около 200 килограммов тротила. Всего в противопаводковых мероприятиях планируется применить около тонны тротила.