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Чиновника в Бурятии заподозрили в служебном подлоге на 97 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Начальник Управления капитального строительства (УКС) в Бурятии подписал договор с частной фирмой на поставку и монтаж оборудования на сумму около 97 миллионов рублей для онкодиспансера. Но подрядчик ничего не привозил и не устанавливал в медучреждении, сообщила пресс-служба республиканского СУ СК России.

По данным следствия, 13 декабря 2019 республиканский УКС и коммерческая организация заключили государственный контракт на поставку и монтаж медицинского оборудования для республиканского онкологического диспансера. Цена контракта составила 96,7 миллиона рублей.

Спустя 11 дней начальник учреждения подписал и заверил печатью товарную накладную, в которой содержались заведомо ложные сведения о поставке и установке медицинского оборудования, предусмотренного контрактом.

На самом деле условия договора выполнены не были, оборудование на объект не поставлено, и его монтаж не произведен. Но на основании изготовленного подложного документа, подписанного чиновником, расчеты с поставщиком по контракту произвели в полном объеме.

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Отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело в отношении начальника УКС. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Окончательная квалификация действию чиновника будет дана по результатам оценки всей доказательственной базы.

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Топ комментариев

corrector

будешь откладывать 6% дохода 30 лет, а они за 30 лет еще 10 пенсионных реформ устроят, 15 замораживаний,...

corrector

и интересно что можно будет купить на 16,5 тыс рублей в России через 30 лет ?

zotamok

То есть западные "партнеры", все 1930-е наблюдавшие, как крепнет нацистский режим, нарушая постановления...

Darkin Sral

Отмазка высосанная из "пальца")

corrector

Глядя на фото понимаешь что наврала, не было у нее секса