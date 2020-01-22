Задержан глава красноярского Пенсионного фонда за взятку в 13 млн руб.

Главу Пенсионного фонда по Красноярскому краю задержали за взятку в размере 13 миллионов рублей за незаконную сделку, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года, управляющий ОПФР по Красноярскому краю вместе с заместителем получил через посредника взятку в сумме 13 миллионов рублей.

«Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой фирмы в открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на приобретение нежилого помещения для размещения ОПФР в Ленинском районе Красноярска по максимальной цене контракта более 130 миллионов рублей. Сделка решением арбитражного суда города Красноярска признана недействительной», — говорится в сообщении.

Суд арестовал подозреваемого. Он вину не признает. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.