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Задержан глава красноярского Пенсионного фонда за взятку в 13 млн руб.

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Главу Пенсионного фонда по Красноярскому краю задержали за взятку в размере 13 миллионов рублей за незаконную сделку, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года, управляющий ОПФР по Красноярскому краю вместе с заместителем получил через посредника взятку в сумме 13 миллионов рублей.

«Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой фирмы в открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на приобретение нежилого помещения для размещения ОПФР в Ленинском районе Красноярска по максимальной цене контракта более 130 миллионов рублей. Сделка решением арбитражного суда города Красноярска признана недействительной», — говорится в сообщении.

Суд арестовал подозреваемого. Он вину не признает. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.


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-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

saigak

Одно по одному...толку распустили? те тоже самое говорили...подьем экономики бла бла...благосостояние...

Lava Lava

Я так понимаю это список будущих миллиардеров?