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Канадская спортсменка провалила допинг-тест из-за секса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © laurence_vincentlapointe; instagram.com/laurence_vincentlapointe

Канадская каноистка, 11-кратная чемпионка мира Лоренс Венсан-Лапуант, отстраненная от соревнований по результатам допинг-тестов, объяснила, что запрещенный препарат попал в организм после секса с ее парнем.

Проба, взятая у Венсан-Лапуант во внесоревновательный период в июле 2019 года, дала положительный результат на лигандрол, который используется для лечения атрофии мышц и остеопороза и имеет эффекты, подобные анаболическим стероидам.

Спортсменка объяснила телеканалу CBC, что запрещенный препарат появился в ее организме после близости с бывшим парнем, а у лигандрола есть способность передаваться через слюну, пот и сперму.

Экс-бойфренд Венсан-Лапуант подтвердил, что принимал этот препарат для лечения. В итоге каноистку оправдали.

27-летняя канадка — шестикратная чемпионка мира на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке, четыре раза она побеждала на дистанции 500 метров в двойке и еще один раз — на дистанции 5 тысяч метров в одиночке.

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