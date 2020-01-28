Водитель Porsche Cayenne сбил подростка в Новосибирске и скрылся

Водитель на автомобили Porsche Cayenne белого цвета утром во вторник сбил подростка в Кировском районе Новосибирска и скрылся, сообщает УГИБДД города.

Во вторник в 09.30 по местному времени (05.30 мск) неустановленный водитель на автомобиле Porsche Cayenne белого цвета с номером 111 по улице Магнитогорская, 20 в Кировском районе совершил наезд на пешехода. После чего с места ДТП скрылся.

«В результате ДТП шестнадцатилетний пешеход с ушибами доставлен в больницу», — сообщает ведомство. Очевидцев просят сообщить в ГИБДД.