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Водитель Porsche Cayenne сбил подростка в Новосибирске и скрылся

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: MB-one / CC BY-SA 4.0

Водитель на автомобили Porsche Cayenne белого цвета утром во вторник сбил подростка в Кировском районе Новосибирска и скрылся, сообщает УГИБДД города.

Во вторник в 09.30 по местному времени (05.30 мск) неустановленный водитель на автомобиле Porsche Cayenne белого цвета с номером 111 по улице Магнитогорская, 20 в Кировском районе совершил наезд на пешехода. После чего с места ДТП скрылся.

«В результате ДТП шестнадцатилетний пешеход с ушибами доставлен в больницу», — сообщает ведомство. Очевидцев просят сообщить в ГИБДД.

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