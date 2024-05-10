Выросло число погибших при падении автобуса в Мойку

Число погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге выросло до трех человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Проводятся реанимационные мероприятия. Три человека, к сожалению, скончались», — говорится в сообщении.

Пассажирский автобус 10 мая упал в реку Мойку с Поцелуева моста. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, допустил столкновение со встречным автомобилем, после чего автобус пробил ограждение и съехал в воду.

Водителя из Таджикистана задержали, он — сотрудник компании «Такси». По данным пресс-службы петербургских судов, с января 2022 года по 10 мая 2024-го компанию 23 раза привлекали административной ответственности по части 4 статьи 14.1.2 (предпринимательская деятельность в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией).

МВД по Петербургу завело дело по части 5 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Еще одно дело — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК), — возбудил Следственный комитет.