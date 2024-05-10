НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Выросло число погибших при падении автобуса в Мойку

Источник:
Sibnet.ru
327 1

Число погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге выросло до трех человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Проводятся реанимационные мероприятия. Три человека, к сожалению, скончались», — говорится в сообщении.

Пассажирский автобус 10 мая упал в реку Мойку с Поцелуева моста. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, допустил столкновение со встречным автомобилем, после чего автобус пробил ограждение и съехал в воду.

Водителя из Таджикистана задержали, он — сотрудник компании «Такси». По данным пресс-службы петербургских судов, с января 2022 года по 10 мая 2024-го компанию 23 раза привлекали административной ответственности по части 4 статьи 14.1.2 (предпринимательская деятельность в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией).

МВД по Петербургу завело дело по части 5 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Еще одно дело — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК), — возбудил Следственный комитет.

Еще по теме
Три человека погибли в упавшем в Мойку автобусе в Санкт-Петербурге
Автобус с людьми упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. ВИДЕО
Пьяный полицейский в Шерегеше сбил трех туристов, двое погибли
Водитель протаранил подъезд и выходившую из него женщину
смотреть все
ЧП #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победитель морского боя получит игровой роутер RT‑X
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Змей Горыныч первым снял маску в финале
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Путин назначил Мишустина премьером
Названы сроки передачи Украине первых самолетов F-16
ВСУ пополнит «армия заключенных»
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

-CIIAPTAK-

С Днем Победы!!!Ура товарищи!!!

Asd10

Я бы с тобой поспорил, но какой смысл дискутировать со слепоглухонемым кротом роющим исключительно вертикально...

Asd10

А что ты знаешь о связях России и Армении? О истории взаимоотношений? О армянской диаспоре в России?...

Asd10

Тут я на все сто с тобой согласен, Максимка. Окастрюленым Мыколам, родства не помнящим и за кружевные...