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Автобус с людьми упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Автобус с людьми упал в реку Мойку в Санкт-Петребурге, пассажирам пытаются помочь очевидцы, информации о жертвах пока нет.

Автобус с пассажирами врезался в два автомобиля, после чего пробил ограду и оказался в воде, сообщила «Фанатка».

По данным ГУВД Санкт-Петербурга, в автобусе находилось 20 человек. Координирует работу экстренных служб на месте лично губернатор Александр Беглов.

Спасательная операция проходит на Поцелуевом мосту на набережной Мойки в Санкт-Петербурге.

Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости» в автобусе заблокированы двери.

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ЧП #Происшествия #ДТП
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