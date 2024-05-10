Автобус с людьми упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

Автобус с людьми упал в реку Мойку в Санкт-Петребурге, пассажирам пытаются помочь очевидцы, информации о жертвах пока нет.

Автобус с пассажирами врезался в два автомобиля, после чего пробил ограду и оказался в воде, сообщила «Фанатка».

По данным ГУВД Санкт-Петербурга, в автобусе находилось 20 человек. Координирует работу экстренных служб на месте лично губернатор Александр Беглов.

Спасательная операция проходит на Поцелуевом мосту на набережной Мойки в Санкт-Петербурге.

Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости» в автобусе заблокированы двери.