Новейший Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новейший широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, в 2021 году лайнеры начнут поставлять заказчикам, сообщает пресс-служба авиастроительной компании.

Продолжительность полета составила почти четыре часа, он проходил над штатом Вашингтон. Авиалайнер поднялся в воздух в аэропорту в окрестностях города Эверетт, а приземлился в воздушной гавани в Сиэтле, приводит ТАСС сообщение Boeing.

Как пояснил во время трансляции один из пилотов-испытателей Boeing Тэд Грейди, маршрут был составлен с учетом погодных условий, а также таким образом, чтобы не мешать воздушному сообщению. Во время испытаний с помощью специального оборудования фиксировались данные о работе систем лайнера.

По словам Грейди, на борту лайнера находились только два пилота. «Они сделали все, что было запланировано на этот полет», — сказал он. Грейди уточнил, что системы лайнера работали штатно. «Тесты продолжатся», —добавил он. Во время предстоящих испытаний на борту лайнера будут присутствовать специалисты компании.

В Boeing заявляют, что 777X является «самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями».

Длина самой крупной разновидности Boeing 777X будет составлять почти 77 метров, самолет рассчитан на перевозку до 426 пассажиров. В компании планируют, что лайнеры начнут доставлять заказчикам в 2021 году.