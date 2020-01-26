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Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Усть-Илимске

Источник:
ТАСС
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Фото: © U.S. Marshals Service

Полиция задержала жителя Иркутской области по подозрению в убийстве трех человек, тела которых с огнестрельными ранениями нашли в гаражном боксе в городе Усть-Илимск, сообщает пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Тела мужчин с признаками насильственной смерти были обнаружены вечером 23 января в боксе гаражного кооператива. Как выяснилось, неизвестный произвел выстрелы и скрылся с места преступления. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий в отдел полиции сыщики доставили 31-летнего ранее судимого местного жителя, причастного к трагическим событиям», — рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД.

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Как сказано в сообщении управления СК по Иркутской области, мужчина был знаком с погибшими. По версии следствия, они встретились в гараже, где у них возник конфликт, ставший поводом для убийства. Из какого оружия стрелял предполагаемый убийца, не уточняется. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«Подозреваемый дал показания по обстоятельствам совершенного преступления. Следователями решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении СК РФ.

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Топ комментариев

Лама сибирь

где 25 миллионов новых рабочих мест ? где выполнения майских указов ? видимо не только выступление повлияла...

Иркут 69

Опять новая методика ВЦИОМ..? 😀

лачинов

Думаю это временно. Пока народ не сообразит, что особых перемен то и не предвидится. От того, что озвучены...

zotamok

Как где вон посмотри, кругом одни узбеки, киргизы, китайцы, таджики, грузины, армяне можно продолжать...

D16

Да разве деньгами, поляндии ист(е)орическую ущербность поправить?