Сибирские ученые расшифровали геном возбудителя описторхоза

Сотрудники ИЦиГ СО РАН расшифровали геном возбудителя описторхоза — печеночного сосальщика, это позволит создать эффективные лекарства против болезни, сообщает пресс-служба учреждения.

Ученым удалось не только прочитать, но построить корректную модель генома, с которой можно работать в рамках других исследовательских проектов. Результаты расшифровки генома сосальщика помогают не только лучше прогнозировать последствия заражения, но и создавать препараты, противодействующие воздействию паразита на организм носителя.

«Мы показали, что антиоксидант ресвератрол подавляет активность основного секретируемого белка печёночного сосальщика, тем самым в разы снижая выделение им веществ, которые, собственно, и вызывают заболевания печени», — отметил главный научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН Вячеслав Мордвинов.

Этот природный полифенол содержится в кожице красного винограда и еще в ряде овощей и фруктов. Кроме того, он является распространенной пищевой добавкой, продаваемой во всем мире. Компании-производители приписывают ресвератролу самые разные свойства, но в данном случае его эффективность подтверждается научными исследованиями, выполненными с соблюдением необходимых стандартов.

В перспективе, считают ученые, обработка информации, полученной в ходе работы с моделью генома печёночного сосальщика, может вывести и на другие вещества — кандидаты для создания новых лекарств. Причем, как уменьшающих воздействие паразита на человеческий организм, так и эффективно устраняющих само заражение..