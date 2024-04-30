Ученые научились изменять группу крови человека с помощью бактерий

Группа ученых из Дании и Швеции создали метод изменения группы крови человека с помощью бактерий.

Участники работы идентифицировали смесь ферментов, вырабатываемых некоторыми видами кишечных микробов, которые могут превращать эритроциты крови любой группы в универсальную первую, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Microbilogy.

Эритроциты покрыты множеством уникальных сахаристых структур — антигенов. Они варьируются: у одних структуры второй группы (А), а другие третьей группы (B). У некоторых есть и A, и B (четвертая группа), а у других нет ни того, ни другого — это O (первая группа).

Обладатели первой группы считаются универсальными донорами. Однако предыдущие эксперименты по преобразованию разных групп крови в универсальную первую не увенчались успехом.

Даже при удалении всех антигенов, кровь часто отторгалась организмом реципиентов по неизвестным причинам. В ходе нового исследования ученые выделили вещества, производимые бактерией Akkermansia muciniphila, и обработали ими эритроциты доноров со второй и третьей группами крови.

Новые ферменты очистили эритроциты от характерных антигенов за 30 минут при комнатной температуре. Обработка снизила несовместимость типов крови и сделала реакции отторжения минимальными. По оценке ученых, они нашли недостающее звено в процессе производства универсальной группы крови.