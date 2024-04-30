Изобретен способ извлечения золота с помощью бактерий

Необычный способ извлечения золота с помощью бактерий изобрели ученые двух федеральных университетов из Красноярска и Якутска совместно с СО РАН. Для получения драгоценного металла исследователи использовали бактерии.

Бактерии адаптированы к среде так называемых хвостохранилищ, в которых хранятся отходы обогащения полезных ископаемых, говорится в сообщении пресс-службы Сибирского федерального университета.

Применение таких микроорганизмов гораздо безопаснее для окружающей среды, чем использование традиционных, достаточно агрессивных химических реагентов. Также метод дешевле аналогов.

Так, на производство тонны концентрата с привлечением микроорганизмов тратится в три раза меньше электроэнергии по сравнению с традиционным методом. Отмечается, что данный аналог не имеет аналогов в мире.

Бактерии нашли на золотоносных месторождениях Красноярского края. Микроорганизмы помогают извлечь золото и остатки минералов сурьмы уже после первичной обработки руды. Ученые выделяют из нее коллективный концентрат.

В его составе присутствуют минералы с включениями золота и остатки минералов сурьмы. Затем бактерии помогают выделить из концентрата минералы с содержанием золота и сурьмы. В настоящее время продолжается отбор самых эффективных штаммов.