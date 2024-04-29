Нейробиолог развеял один из главных мифов о мозге

Распространенное утверждение, что мозг человека развивается до 25 лет, в связи с чем считается, что молодые люди менее рациональны, — миф, сообщил нейробиолог Дин Бернетт.

У лиц младше 25 лет мозг недостаточно развит, они не могут все обдумать, поэтому менее рациональны и ответственны, чем люди более старшего возраста — это утверждение не подкреплено никакими исследованиями, отметил Бернетт в статье для BBC Science Focus.

Нейробиолог отметил, что мозг развивается и до, и после этого возраста. Определить, когда именно заканчивается «взросление», трудно, потому что развитие мозга не похоже на строительство дома, когда невозможно возвести стены без установки фундамента.

Бернетт сравнил процесс развития мозга с эволюцией, когда на разных этапах существовало множество видов животных.

По мнению ученого, возможно, число 25 прижилось, потому что оно «довольно приятное».