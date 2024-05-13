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Уровень углекислого газа в атмосфере Земли рекордно вырос

Источник:
Sibnet.ru
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Уровень углекислого газа в атмосфере Земли в марте был на 4,7 ppmv выше, чем годом ранее, это рекордный скачок. Изменения фиксировались американской погодной обсерваторией у вершины вулкана Мауна-Лоа, на острове Гавайи.

Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере превысило рекордный показатель 2016 года. Ученые отмечают, что рост объемной доли CO2 в атмосфере указывают на провал усилий по сокращению глобальных выбросов парниковых газов, пишет The Washington Post.

По оценке исследователей, круговорот углерода на Земле в настоящее время находится далеко за пределами своего естественного равновесия. Даже в условиях радикального сокращения выбросов, потребуется около 40 лет, чтобы остановить рост концентрации углекислого газа.

Данные с Мауна-Лоа используются для построения кривой Килинга — графика, на котором в реальном времени отображается концентрация углекислого газа в атмосфере. Изменения кривой Килинга показывают устойчивый рост средней концентрации CO2 в атмосфере.

В 1958 году показатель составлял 315 ppmv и преодолел порог в 400 ppmv в 2013 году. В 2023 году он превысил 420 ppmv. Резкий рост может быть связан с эффектом Эль-Ниньо, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее на несколько градусов.

Тема: Климатические войны
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Топ комментариев

joseph

Население попробовало кружевные трусики. Теперь его (и от него) не надо освобождать - оно само ушло.

nicollaich

Все они не имели стратегического значения?

Asd10

Чем толще морковь перед мордой ишака, тем он охотнее бежит за ней.

GammiPluh

когда последний раз ты конашенкова видел то?