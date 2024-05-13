Уровень углекислого газа в атмосфере Земли рекордно вырос

Уровень углекислого газа в атмосфере Земли в марте был на 4,7 ppmv выше, чем годом ранее, это рекордный скачок. Изменения фиксировались американской погодной обсерваторией у вершины вулкана Мауна-Лоа, на острове Гавайи.

Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере превысило рекордный показатель 2016 года. Ученые отмечают, что рост объемной доли CO2 в атмосфере указывают на провал усилий по сокращению глобальных выбросов парниковых газов, пишет The Washington Post.

По оценке исследователей, круговорот углерода на Земле в настоящее время находится далеко за пределами своего естественного равновесия. Даже в условиях радикального сокращения выбросов, потребуется около 40 лет, чтобы остановить рост концентрации углекислого газа.

Данные с Мауна-Лоа используются для построения кривой Килинга — графика, на котором в реальном времени отображается концентрация углекислого газа в атмосфере. Изменения кривой Килинга показывают устойчивый рост средней концентрации CO2 в атмосфере.

В 1958 году показатель составлял 315 ppmv и преодолел порог в 400 ppmv в 2013 году. В 2023 году он превысил 420 ppmv. Резкий рост может быть связан с эффектом Эль-Ниньо, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее на несколько градусов.