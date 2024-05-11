Появление болезни Лайма связали с работой лабораторий Пентагона

Опасная инфекционная болезнь Лайма могла появиться в результате деятельности американских военных биолабораторий, заявила автор книг по медицине Крис Ньюби.

«Болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970-х годов», — рассказала эксперт в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Первые сообщения о системном клещевом боррелиозе появились в 1975 году в городке Олд-Лайм в штате Коннектикут, отсюда возникло название болезни. Крис Ньюби назвала инфекцию «идеальным невидимым оружием» и «ядерной бомбой для бедных».

Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, вызванное бактериями Borrelia burgdorferi, их переносчиками являются иксодовые клещи. Если пациент не прошел курс терапии, бактерии поражают внутренние органы.

Согласно данным на сайте Центров по предотвращению и контролю заболеваний США, ежегодно этот недуг поражает в стране около 476 тысяч человек.