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Гигантские горячие «капли» обнаружили в Тихом океане

Источник:
Sibnet.ru
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Аномально теплые участки воды, называемые «каплями», нашли в Тихом океане. Ученые отмечают, что они оказывают катастрофическое воздействие на морские экосистемы.

Детальное компьютерное моделирование показало, что «капли» связаны с сокращением выбросов аэрозолей в Китае. Крошечные частицы в воздухе, выбрасываемые фабриками и электростанциями, очень хорошо отражают солнечный свет обратно в космос.

Без них Тихий океан более подвержен солнечному теплу, которое сочетается с увеличением тепла от антропогенного глобального потепления, говорится в статье исследователей, опубликованной ScienceAlert.

При этом цепная реакция потепления из-за отсутствия аэрозолей способствовала изменению погодных систем, уменьшению скорости ветров в определенных регионах Тихого океана и еще большему перегреву участков океана.

Ученые подчеркивают, что «капли» привели к массовой гибели рыб, морских птиц и других морских обитателей, а также к цветению токсичных водорослей. Они могут еще больше повредить экосистемы, поскольку они блокируют солнечный свет и потребляют кислород.

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Наука #Наука
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