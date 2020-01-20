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«Реквием» прозвучит в Новосибирске в память о жертвах блокады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Boris Kudoyarov / Борис Кудояров / CC BY-SA 3.0

«Реквием» Джузеппе Верди исполнят на русском языке на Большой сцене НОВАТа в Новосибирске 28 января, произведения будет посвящено памяти жертв блокадного Ленинграда, сообщает пресс-служба театра.

«Очень символично, что «Реквием» в память о жертвах блокады будет исполнен именно в Новосибирском театре. Мы знаем, что тысячи ленинградцев были эвакуированы в Новосибирск, для многих это было обретением нового дома, а для многихногих — спасением жизни. Мне кажется, что для новосибирцев этот концерт должен стать нерядовым событием», — сказал автор идеи и постановщик проекта Сергей Новиков.

Трагическое сочинение будет исполнено на русском языке в сопровождении художественного видеоряда и кадров военной кинохроники. Перевод «Реквиема» подготовил Новиков, чтобы «сакральный, общечеловеческий смысл этого грандиозного произведения стал ближе и понятнее широкому кругу слушателей».

Исполнение «Реквиема» посвящено дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, это произошло 27 января 1944 года.

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