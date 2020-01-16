Красноярцы потребовали от Усса защитить детей от «черного неба»

Экоактивисты и депутаты обратились к губернатору Красноярского края Александру Уссу с требованием ввести особые меры, защищающие детей от опасных выбросов в атмосфере.

Режим «черного неба» (неблагоприятные метеорологические условия или НМУ) — краткосрочное сочетание метеорологических факторов, вызывающих накопление загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Красноярск часто попадает в первые строчки городов с самым грязным воздухом.

«У нас в городе сложилась сложная экологическая обстановка, так же вы знаете, что ее в скором времени невозможно решить, ведь проблема копилась десятилетиями. Правительственный план по снижению выбросов принят, у нас есть к нему множество вопросов, но сейчас наша просьба заключается в том, чтобы максимально сберечь здоровье наших детей. Если у нас нет возможности свободно дышать, нам надо учиться жить с “черным небом”», — говорится в обращении экоактивистов, размещенных на странице проекта «Красноярск. Небо».

Они предложили, как городе Сибае в Республике Башкортостан, ограничить выход детей на улицу во время режима НМУ, тщательно следить за здоровьем малышей в этот период в образовательных учреждениях Красноярска и установить фильтры по очистке воздуха в помещениях. Обращение также поступило в приемную губернатора, его рассмотрят.