Врач из Омска уволился после выхода на дежурство пьяным

Врач-травматолог Евгений Батушенко, пришедший на дежурство пьяным, получил дисциплинарный выговор и уволился по собственному желанию, сообщает во вторник пресс-служба омского Минздрава.

«Врачу был объявлен выговор Администрацией медучреждения за нарушение трудовой дисциплины. 13 января Батушенко уволен по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 11 января. Батушенко пришел на работу в нетрезвом состоянии и отказался принимать пациентов. Также он рассказал, что в поликлинике врачей заставляют приписывать пациентов. Например, по факту врач за день принял 10 больных, а в отчетной документации приходилось писать о 20 принятых пациентах.

По поводу приписных пациентов региональный Минздрав проводит проверку, результаты которой будут известны позднее.