Приставы разлучили алжирца и его новосибирскую невесту

Приставы отправили обратно в Алжир мужчину, который нелегально жил в Новосибирске со своей невестой, сообщает пресс-служба УФССП РФ по Новосибирской области.

Гражданин Алжира познакомился через социальные сети с девушкой из Новосибирской области. Через некоторое время 34-летний мужчина приехал в гости к своей возлюбленной. Когда виза закончилась, алжирец продолжил жить на территории России нелегально. В декабре прошлого года, при проверке частного сектора нарушителя задержали в доме у сожительницы.

Суд признал иностранца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и назначил нарушителю наказание в виде выдворения за пределы страны.

После подготовки необходимых документов и приобретения билетов под надзором судебных приставов иностранец покинул Новосибирск, и рейсом с пересадкой в Москве, отправился в Алжир.