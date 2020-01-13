Единственная олимпийская иранская медалистка сбежала из страны

Кимия Ализадех Зенурин, единственная женщина из Ирана, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, сбежала из страны из-за притеснений, об этом она сообщила в Instagram.

«Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране… <…> В своих патриархальных и сексистских умах вы всегда думали, что Кимия — женщина, и у нее нет языка. Мой дух не вписывается в вашу грязную экономику и ваши жесткие политические лобби», — написала Зенурин в Instagram.

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По ее словам, власти Ирана унижали ее, но решение об отъезде далось ей тяжелее, чем олимпийская медаль.

По информации агентства ISNA, Кимия Ализадех иммигрировала в Нидерланды. Не исключено, что она попытается принять участие в Олимпиаде-2020 под флагом другой страны.

Зенурин 21 год. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала бронзовую медаль по тхэквондо в весовой категории до 57 килограммов. Она стала первой женщиной из Ирана, завоевавшей олимпийскую медаль.