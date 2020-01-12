НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Китайская компания представила кота-робота

Источник:
РИА Новости
170 2

Робокот MarsCat полностью автономен и поддается воспитанию, он реагирует на прикосновения, голос хозяина и откликается на кличку.

Китайская компания Elephant Robotics на прошедшей в Лос-Анджелесе Международной выставке потребительской электроники (СES) представила роботизированного кота, поддающегося воспитанию.

Робокот MarsCat полностью автономен и поддается настройкам. Он реагирует на прикосновения и голос хозяина и откликается на данную ему кличку. Еще он может играть с различными предметами, сообщает РИА Новости со ссылкой на TechCrunch.

Авторы проекта уверены, что гаджет оценят аллергики и занятые люди, у которых нет возможности уделять много внимания живому питомцу. Робота пока нет в свободной продаже, но на сайте компании его можно заказать за 700 долларов (около 43 тысяч рублей).

MarsCat стал первым продуктом Elephant Robotics, предназначенным для домашнего использования. Основанная в 2016 году компания производит роботов для выполнения функций на промышленных предприятиях.

Еще по теме
Apple автоматически отсканирует все фотографии пользователей
Смартфон iPhone рекордно подешевел
«Яндекс» задумался о запуске виртуального сотового оператора
Первую «умную картошку» научили общаться с человеком
смотреть все
Технологии #Гаджеты #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
•
Министр обороны Британии предрек уход США от лидерства в мире
•
Эксперты предупредили о подорожании черного хлеба
•
Крупнейшие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Подробности
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Как это работает
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирец наткнулся на лыжу и погиб в Шерегеше
Сибирь 12.01.2020 16:10
Два землетрясения произошли в Кемеровской области
Сибирь 12.01.2020 13:08
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске
Сибирь 12.01.2020 12:37
Отец Шамсутдинова рассказал про издевательства над сыном
Сибирь 11.01.2020 18:55
Самое популярное
США назвали Су-57 небоеспособным
8612
Курс доллара установил двухлетний рекорд
5377
Появились кадры из нового «Аватара»
4596
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
4447
Обсуждение (2)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
•
Министр обороны Британии предрек уход США от лидерства в мире
•
Эксперты предупредили о подорожании черного хлеба
•
Крупнейшие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Подробности
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Сибирь
•
Новосибирец наткнулся на лыжу и погиб в Шерегеше
•
Два землетрясения произошли в Кемеровской области
•
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске
•
Отец Шамсутдинова рассказал про издевательства над сыном
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Суд на Алтае смягчил приговор убившей младенца матери
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран разбомбил американскую военную базу
106
Путин запустил «Турецкий поток»
78
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Иран признал Пентагон террористической организацией
58
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
54
Топ комментариев

NEXT warrior

Дело не во внешнем виде. Дело в программах и играх. Если бы рабочий софт перетащили на Линь то винда...

zotamok

и вообще не понятно как ему могли доверить оружие, если его по лицу видно, что он неадекватен. И непонятно...

Darkin Sral

Это ты не умничай. Его преподносят как того с кем только впятером справится могли, а он чё, раз на раз...

Nik3316

политический ресурс повесомее любого другого будет в данной ситуацииили тебе 70км труб подвезти?

Иркут 69

Очень странный дядя, мягко говоря... 😦Говорит одно, думает другое, делает третье... и всё невпопад.