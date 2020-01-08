Зарядку смартфонов в общественных местах посчитали опасной

Злоумышленники при помощи общественных зарядок могут получить доступ к личным данным и загрузить на смартфон вирус, выяснили эксперты.

Так, в стандартных USB-кабелях находятся четыре провода, два из которых предназначены для передачи данных, передает РИА Новости. При зарядке телефона в обычном порядке эти провода не используются.

Однако злоумышленники могут встроить в кабель зарядки специальное устройство, которое позволит им получить доступ к хранящимся на телефоне данным. Подобные случаи возможны при использовании общественных зарядок в торговых центрах, аэропортах и остановках.

Эксперты советуют избегать общественных зарядок и купить личный портативный блок питания. Кроме того, можно приобрести специальные USB-кабели, в которых отсутствуют провода для передачи данных.