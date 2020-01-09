Чемпионат MMA пройдет в Новосибирске

Чемпионат по боям ММА (смешанные единоборства) Rubka пройдет в Новосибирске 19 января, уникальность мероприятия в том, что драться между собой будут люди разных социальных статусов и возрастов, например, в поединке могут сойтись учитель и бизнесмен, сообщает организатор мероприятия.

«Rubka дает возможность молодым профессионалам заявить о себе огромной аудитории и улучшить свой боевой рекорд для дальнейшей карьеры в организациях мирового уровня. Любители получают возможность проверить свои силы и получить мотивацию для дальнейшего занятия единоборствами и спортом в целом, зрители же, несомненно получат непередаваемые эмоции», — сказал генеральный продюсер Rubka OFC Константин У.

В клетке для боя встретятся бизнесмены, грузчики, учителя и профессиональные бойцы. Бойцы должны соблюдать ряд правил. Например, запрещены любые удары в пах, нельзя тыкать пальцами в глаза или бить ногами по голове лежачего.

Сейчас организаторы формируют пары для боя, для участия в боях подали заявки несколько сотен сибиряков и спортсменов из стран СНГ. Rubka пройдет 19 января в новосибирском лофт-парке Подземка с 18.00. Билеты стоят от 500 до 1500 рублей.

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