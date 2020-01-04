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Новый участок Чуйского тракта построят в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Новый участок Чуйского тракта построят в этом году в Республике Алтай. Он станет продолжением обхода Маймы, первый участок которого открыли летом прошлого года.

Решение о строительстве обхода было принято после обращений местных жителей о переносе трассы. Будущий обход Маймы, второго по численности населенного пункта региона, — это 11 километров новой дороги. Работы начались в 2017 году.

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Построенный участок — это освещенная четырехполосная дорога второй технической категории с осевым барьерным ограждением протяженностью почти три километра и с первой в Республике Алтай двухуровневой развязкой.

Дорога связала аэропорт с Горно-Алтайском и стала стартом для обхода Маймы — второго по численности населенного пункта в регионе, страдающего от транзитного туристического и промышленного транспорта.

На 2020 год намечен старт строительства восьми километров обхода, следующих за участком от аэропорта. Полностью обход будет готов в 2024 году.

Чуйский тракт – главная транспортная артерия Горного Алтая. По этой трассе идут главные пассажиро- и грузоперевозки, в том числе, в Монголию и Китай. В турсезон интенсивность движения здесь доходит до 25 тысяч автомобилей в сутки.

Республика Алтай #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

nicollaich

Чувака волнует покупательская способность населения. На зарплаты и пенсии ему начхать, как и на их обладателей.

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

domanl

Тупая смерть. Остался бы у соседей.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

Иркут 69

Ну это не его цели. Он за "рост доходов" на бумаге зарплату не получает. Потому и высказывается предельно...