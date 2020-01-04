Новый участок Чуйского тракта построят в Горном Алтае

Новый участок Чуйского тракта построят в этом году в Республике Алтай. Он станет продолжением обхода Маймы, первый участок которого открыли летом прошлого года.

Решение о строительстве обхода было принято после обращений местных жителей о переносе трассы. Будущий обход Маймы, второго по численности населенного пункта региона, — это 11 километров новой дороги. Работы начались в 2017 году.

Построенный участок — это освещенная четырехполосная дорога второй технической категории с осевым барьерным ограждением протяженностью почти три километра и с первой в Республике Алтай двухуровневой развязкой.

Дорога связала аэропорт с Горно-Алтайском и стала стартом для обхода Маймы — второго по численности населенного пункта в регионе, страдающего от транзитного туристического и промышленного транспорта.

На 2020 год намечен старт строительства восьми километров обхода, следующих за участком от аэропорта. Полностью обход будет готов в 2024 году.

Чуйский тракт – главная транспортная артерия Горного Алтая. По этой трассе идут главные пассажиро- и грузоперевозки, в том числе, в Монголию и Китай. В турсезон интенсивность движения здесь доходит до 25 тысяч автомобилей в сутки.