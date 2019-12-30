Кадыров пообещал отправить Емельяненко в нокаут первым ударом

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко, если бой с ним состоится. Емельяненко согласился на бой по боксерским правилам.
Глава Чечни намерен четыре раунда «бегать по рингу», а в последнем нанести один удар, после которого боец отправится в нокаут. «Угадайте, в корпус или в голову?» — написал Кадыров в Telegram.
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил «Р-Спорт», что готов организовать поединок.
В конце ноября Емельяненко одержал победу над Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса. После этого глава Чечни бросил вызов спортсмену. Емельяненко согласился на бой по боксерским правилам.