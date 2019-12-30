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Кадыров пообещал отправить Емельяненко в нокаут первым ударом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко, если бой с ним состоится. Емельяненко согласился на бой по боксерским правилам.

Глава Чечни намерен четыре раунда «бегать по рингу», а в последнем нанести один удар, после которого боец отправится в нокаут. «Угадайте, в корпус или в голову?» — написал Кадыров в Telegram.

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил «Р-Спорт», что готов организовать поединок.

В конце ноября Емельяненко одержал победу над Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса. После этого глава Чечни бросил вызов спортсмену. Емельяненко согласился на бой по боксерским правилам.


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Обсуждение (4)
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Топ комментариев

aleks.flow

они бы сами на этот МРОТ попробовали бы прожить....хотя бы пару месяцев...

Удавиков

Молодчинка Фёдор, правда Куинтон много лишнего веса набрал, шибко медленным оказался для перестрелки...

Иркут 69

Смешно звучит предупреждение о "злоупотреблении красной икрой"... 😀Такое ощущение что РИА Новости перепутали...

tgenam

ЛИХО Мариинский Спиртовый Комбинат уже не вернешь одни стены

m_d

сам пусть столько получает, взвоет