Кадыров пообещал отправить Емельяненко в нокаут первым ударом

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко, если бой с ним состоится. Емельяненко согласился на бой по боксерским правилам.

Глава Чечни намерен четыре раунда «бегать по рингу», а в последнем нанести один удар, после которого боец отправится в нокаут. «Угадайте, в корпус или в голову?» — написал Кадыров в Telegram.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил «Р-Спорт», что готов организовать поединок.

В конце ноября Емельяненко одержал победу над Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса. После этого глава Чечни бросил вызов спортсмену. Емельяненко согласился на бой по боксерским правилам.