Сибиряки выбрали Пхукет для новогоднего отдыха

Жители трех сибирских городов-миллиоников выбрали Москву и Таиланд для новогодних путешествий, сообщает сервис «Яндекс.Путешествий».

#Новый год Новосибирск прославился катком в виде «члена»

Аналитики проанализировали туристические запросы за месяц с 15 ноября по 15 декабря: судя по данным «Яндекс. Путешествий», если люди ищут билеты в это время, то как правило планируют поездку на зимние каникулы.

В отличие от большинства крупных городов самое популярное новогоднее направление в Красноярске — не Москва, а Пхукет. Столица на второй строчке, за ней идут Паттайя, Нячанг и Санкт-Петербург. Самый популярный туристический город в Новосибирске — Москва. Следом идут курорты Таиланда, Пхукет и Паттайя.

Доля запросов про Омск в Новосибирске в девять раз выше среднего: кто-то едет туда как турист, кто-то — чтобы отпраздновать с родственниками. У омичей Новосибирск тоже популярен. В список также вошел кузбасский курорт Шерегеш, который в местном топе обходит Сочи.

Самые популярные направления перед Новым годом в Омске — это Москва, Санкт-Петербург и Пхукет. Следом идут Сочи, Паттайя и Дубай. Поездками в Паттайю омичи интересуются в два с лишним раза чаще, чем жители других больших городов.