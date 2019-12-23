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Новосибирск прославился катком в виде «члена»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Слава Степанов

Известный новосибирский фотограф Слава Степанов сфотографировал новогодний каток возле Новосибирского оперного театра, многие россияне увидели в его форме — мужской половой орган. Фотография быстро стала хитом соцсетей и СМИ.

Ледовый городок возле Новосибирского Оперного театра впервые открыли в этом году. Раньше он размещался через дорогу на месте парковки на площади Ленина. В пятницу каток открылся. Слава Степанов — известный своими фотографиями с высоты, которые раскрывают с необычного ракурса всю красоту Новосибирска, сделал снимки нового катка.

«Настоящее искусство должно возбуждать!», — написала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на Facebook, поделившись фотографией.

Многие комментаторы начали шутить на тему того, что каток — неприличный жест непонятно кому. Фотографию стали репостить и обшучивать блогеры и обычные пользователи. За сутки снимок стал мемом, хотя вряд ли обычные новосибирцы, катаясь на нем, смогут увидеть эти очертания.


Новосибирск #Новый год
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