Как нельзя ставить новогоднюю елку

Новогодняя елка быстро осыплется и потеряет праздничный вид, если при ее установке выбрать неправильное место или сделать распространенные ошибки. В частности, натуральное дерево нельзя устанавливать вблизи батареи или на сквозняке.

Ошибкой также будет установка свежеприобретенной елки с мороза в теплом помещении — резкий перепад температур приведет к быстрому осыпанию хвои, рассказал агроном Петр Синьковский в интервью «Аргументам и фактам».

«Поэтому свежеприобретенную елку надо сначала подготовить. Самый простой способ: сутки продержать на балконе, сутки в коридоре и только потом устанавливать ее в жилом помещении», — посоветовал эксперт.

Еще одна типичная ошибка — установка натуральной ели, пихты или сосны на крестовину или опору. Вместо этого нужно поместить дерево в емкость с влажным субстратом, который защитит дерево от подсыхания.

В качестве субстрата подойдет смесь опилок и песка в большом ведре. Такую смесь необходимо регулярно увлажнять. Просто в воду ставить дерево нельзя. Перед установкой новогодней елки необходимо спилить низ ствола на два-три сантиметра, иначе никакого эффекта от субстрата не будет.

Кроме этого, Синьковский посоветовал не устанавливать на новогодние елки старые гирлянды с лампочками накаливания — они слишком сильно нагреваются, что вредит веткам, которые быстро желтеют. Вместо этого нужно использовать светодиодные гирлянды.