Новый 2024 год наступит в понедельник. Зимние каникулы для работающих россиян начнутся уже 30 декабря 2023 года и продлятся до 8 января 2024 года включительно.

В производственном календаре на 2024 год 248 рабочих дней и 118 нерабочих. Особенность этого года — он високосный.

Часть праздников совпали с субботами и воскресеньями, поэтому правительство перенесло их на другие даты.

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В феврале отдыхаем 23–25 числа, в марте с 8 по 10. Майские праздники будут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Стоит обратить внимание, что суббота 27 апреля — рабочий день.

В июне праздник только один — День России, среда 12 июня. В ноябре отдыхаем 3 и 4 ноября, а суббота 2 ноября снова рабочая.

Сокращенные рабочие дни в 2024 году: 22 февраля, 7 марта, 8 мая и 11 июня, 2 ноября.

Зимние каникулы в конце года начнутся 29 декабря. Перед ними будет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря.

Новогодние выходные в других странах

Новый год в США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, ОАЭ отмечают всего один день — 1 января.

В Беларуси и Казахстане на Новый год отдыхают два дня — 1 и 2 января. В Узбекистане тоже два официальных выходных — 31 декабря и 1 января.

В Армении Новый год отмечают три дня: с 31 декабря по 2 января.

Традиционный тайский новый год празднуют с 13 по 15 апреля. Светский Новый год отмечают с 31 декабря на 1 января.

Новый год по китайскому календарю наступит 10 февраля 2024 года. Праздновать его наступление будут с 10 по 24 февраля. Но выходными будут дни с 10 по 17 февраля, при этом воскресенья 4 и 18 февраля объявлены рабочими. Календарный новый год тоже отметят — 1 января будет выходным.