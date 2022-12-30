Как встречают новый год в разных странах

Красные трусы, разбитые о дверь тарелки, пустые чемоданы и генеральная уборка: все это новогодние традиции в разных странах. Кто предпочитает щеголять в ярком нижнем белье, а кто пугает друзей метанием посуды?
По большому счету единственная цель проведения Нового — собрать близких людей, попросить у судьбы счастья, спокойствия и здоровья. Но способы привлечь добро в дом у всех разные.
Трусы и хохот
В Турции к Новому году полки магазинов наполнены красными трусами. Этот предмет гардероба — обязательный атрибут праздничного гардероба. Считается, что у тех, кто встретит в нем Новый год, все желания исполнятся, и им обязательно повезет. Поверье распространено и среди женщин, и среди мужчин.
Датчане приберегают старую посуду на Новый год и до наступления полуночи бьют ее о двери друзей. Так они, с одной стороны, демонстрируют любовь, с другой — прогоняют неудачи.
В Великобритании считается, что первый человек, пришедший в дом в полночь на Новый год, приносит удачу. Отлично, если этот человек приносит подарки, такие как деньги или угощения.
В Нидерландах сжигают рождественские ели на улицах, чтобы избавиться от духов прошлого года и поприветствовать наступающий год.
Японцы тоже стремятся прогнать злых духов, для чего вешают на двери специальную веревку. Считается, что это приносит счастье и удачу. Когда часы показывают 00.00, все японцы начинают смеяться. Это сделает год радостным и успешным.
Чемоданы и уборка
В Испании важнейшая традиция на Новый год — есть виноград. До наступления полуночи каждый готовит себе 12 виноградин и ровно в полночь съедает их.
В Германии на Новый год бросают расплавленный свинец в холодную воду и по его форме пытаются предсказать будущее. Очень похожи на русские святочные гадания!
Кубинцы надевают новую одежду, берут в руки пустой чемодан и ходят по дому. Считается, что это подарит им возможность много путешествовать в наступающем году.
Мексиканцы надевают красное нижнее белье, которое должно принести любовь и брачный союз в новом году, и желтое белье, чтобы привлечь деньги.
В Швейцарии Новый год встречают в различных карнавальных костюмах и головных уборах, символизирующих добрых и злых духов.
В Китае перед началом празднования тщательно убирают дома, чтобы избавиться от прошлогодних неудач, покупают в дом различные цветы и растения для везения и изобилия, а также раздают детям деньги на удачу в красных конвертах.
GammiPluhС наступающим вас от ВС РФ господа... салют!!!
mosquito__2010Не не не, они так могут ещё три года жить. А потом станут богатыми европейцами, все сразу оптом.
GammiPluhкакие удары дружище, нам же нечем давно
GammiPluhа че ты бандеровцев в кавычки взял? или не признаешь фашизм на Украине?