Как встречают новый год в разных странах

Красные трусы, разбитые о дверь тарелки, пустые чемоданы и генеральная уборка: все это новогодние традиции в разных странах. Кто предпочитает щеголять в ярком нижнем белье, а кто пугает друзей метанием посуды?

По большому счету единственная цель проведения Нового — собрать близких людей, попросить у судьбы счастья, спокойствия и здоровья. Но способы привлечь добро в дом у всех разные.

Трусы и хохот

В Турции к Новому году полки магазинов наполнены красными трусами. Этот предмет гардероба — обязательный атрибут праздничного гардероба. Считается, что у тех, кто встретит в нем Новый год, все желания исполнятся, и им обязательно повезет. Поверье распространено и среди женщин, и среди мужчин.

Датчане приберегают старую посуду на Новый год и до наступления полуночи бьют ее о двери друзей. Так они, с одной стороны, демонстрируют любовь, с другой — прогоняют неудачи.

В Великобритании считается, что первый человек, пришедший в дом в полночь на Новый год, приносит удачу. Отлично, если этот человек приносит подарки, такие как деньги или угощения.

В Нидерландах сжигают рождественские ели на улицах, чтобы избавиться от духов прошлого года и поприветствовать наступающий год.

Японцы тоже стремятся прогнать злых духов, для чего вешают на двери специальную веревку. Считается, что это приносит счастье и удачу. Когда часы показывают 00.00, все японцы начинают смеяться. Это сделает год радостным и успешным.

Чемоданы и уборка

В Испании важнейшая традиция на Новый год — есть виноград. До наступления полуночи каждый готовит себе 12 виноградин и ровно в полночь съедает их.

В Германии на Новый год бросают расплавленный свинец в холодную воду и по его форме пытаются предсказать будущее. Очень похожи на русские святочные гадания!

Кубинцы надевают новую одежду, берут в руки пустой чемодан и ходят по дому. Считается, что это подарит им возможность много путешествовать в наступающем году.

Мексиканцы надевают красное нижнее белье, которое должно принести любовь и брачный союз в новом году, и желтое белье, чтобы привлечь деньги.

В Швейцарии Новый год встречают в различных карнавальных костюмах и головных уборах, символизирующих добрых и злых духов.

В Китае перед началом празднования тщательно убирают дома, чтобы избавиться от прошлогодних неудач, покупают в дом различные цветы и растения для везения и изобилия, а также раздают детям деньги на удачу в красных конвертах.