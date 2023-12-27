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Чем отличаются пихты Нордмана и Фразера

Источник:
Sibnet.ru
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Заграничные новогодние деревья активно захватили рынок в России. Популярны пихты Нордмана и Фразера. Чем они отличаются?

Пихту от других хвойных выделяют мягкие иголочки и характерное расположение веток — они как бы тянутся вверх. Насчитывают около 50 видов пихт, но не все становятся новогодним деревом. 

Елка
Фото: © Sibnet.ru

Пихта Нордмана

Эту пихту обнаружил профессор ботаники, заведующий Одесским ботаническим садом Александр фон Нордман в 1835 году на Кавказе. В середине XIX века дерево стали выращивать в разных регионах Западной Европы, в том числе Дании, которая стала одним из главных поставщиков новогодних деревьев. Поэтому еще одно название — «датская елка».

Вид. Конусообразная правильная форма. Ветви частые и густые. Иголки длинные, цвет насыщенный зеленый.

Запах. Практически не пахнет, поэтому эти деревья часто выбирают люди, чувствительные к аромату хвои.

Сколько простоит. От трех до шести недель. Способна долго стоять совсем без воды.

Пихта Фразера

Пихта Фразера родом из горных лесов на юге, востоке и севере США. Сорт был обнаружен в конце XVIII века известным европейским ботаником Джоном Фрейзером во время многочисленных экспедиций за океан. Сейчас деревья выращивают в питомниках Европы, в том числе в Дании, Эстонии и Голландии.

Пихту Фразера устанавливают на Рождество в Белом доме в США.

Вид. Крона конусообразная, ровная, ветви хорошо опущенные и густые. Хвоя недлинная, с закругленными кончиками, мягкая и упругая. Иголки ярко-зеленые сверху и серебристые внизу.

Запах. Сильный приятный хвойный аромат с оттенками цитруса. Сохраняется на протяжении нескольких недель.

Сколько простоит. От трех до шести недель. Хвоя не осыпается и остается на ветвях даже после полного высыхания.

Как выбрать и ухаживать за елкой

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Жизнь #Природа #Новый год #Потребитель
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