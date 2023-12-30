От какого шампанского не болит голова

Брют — наименее вредный вид шампанского, врачи и винный эксперт советуют именно его ставить на новогодний стол, чтобы потом не болела голова.

В полусладком игристом вине содержится 6% сахара, в полусухом — 4%, в брюте — 1,5%, отметил врач-офтальмолог Михаил Коновалов в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Он и его коллега Елена Малышева рекомендовали взять именно брют из-за низкого содержания сахара.

Винный эксперт Наталья Лежепекова тоже посоветовала брют или экстра-брют для новогодней ночи.

«Не забывайте о правильной температуре подачи — 59 градусов», — цитирует эксперта издание «ВФокусе Mail.ru».

Чтобы наутро не болела голова, нужны мера в употреблении, хорошая закуска и простая вода. На один бокал игристого нужно выпивать два бокала воды.

Женщинам следует ограничиться двумя небольшими бокалами шампанского, мужчинам можно чуть больше, сообщила РИА Новости врач-диетолог Татьяна Залетова.