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От какого шампанского не болит голова

Источник:
Sibnet.ru
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Брют — наименее вредный вид шампанского, врачи и винный эксперт советуют именно его ставить на новогодний стол, чтобы потом не болела голова.

В полусладком игристом вине содержится 6% сахара, в полусухом — 4%, в брюте — 1,5%, отметил врач-офтальмолог Михаил Коновалов в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Он и его коллега Елена Малышева рекомендовали взять именно брют из-за низкого содержания сахара.

Винный эксперт Наталья Лежепекова тоже посоветовала брют или экстра-брют для новогодней ночи.

«Не забывайте о правильной температуре подачи — 59 градусов», — цитирует эксперта издание «ВФокусе Mail.ru».

Чтобы наутро не болела голова, нужны мера в употреблении, хорошая закуска и простая вода. На один бокал игристого нужно выпивать два бокала воды.

Женщинам следует ограничиться двумя небольшими бокалами шампанского, мужчинам можно чуть больше, сообщила РИА Новости врач-диетолог Татьяна Залетова.

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Жизнь #Здоровье #Еда #Новый год
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Топ комментариев

mosquito__2010

Чувствуешь наступающее Украинское грядущее ? Это вилы.

Asd10

Налёты советской ДБА на Берлин ты тоже назовешь "пакостью", Сашок?? Или в слив унырнешь?? 🤔

nicollaich

Алтайский сказочник уже опроверг инфу?

GammiPluh

Поздновато усиливать... ВПК Украины мертв на 95%